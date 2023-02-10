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10 февраля, 2023
 
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"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винник, по словам его адвоката, уехал в Германию из-за проблем со здоровьем
Винник, по словам его адвоката, уехал в Германию из-за проблем со здоровьем
Фото: Олег Винник / Facebook

Руководитель официального фан-клуба украинского певца Олега Винника Валерия Барон в интервью, которое 9 февраля опубликовано на украинском YouTube-канале "Зірковий", рассказала, как он реагирует на хейт в свой адрес после того, как уехал в Германию и начал избегать публичности.

"Цепляет ли Олега та волна хейта, которая идет вокруг его имени?" – спросила журналистка.

По словам Барон, Винник и раньше сталкивался с хейтом.

"Олег всегда очень рассудительно и спокойно относился к этим вопросам. Хейт периодически появлялся по разным вопросам. В глубине души это цепляет, тем более, когда человек сам понимает, что это неправда, что он совсем другой. Я знаю Олега как человека, который об этом точно не будет говорить, – подчеркнула она. – Поэтому жаловаться или на кого-то обижаться он точно себе не позволит".

Контекст:

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.

В апреле 2022 года Винник разместил в Instagram последний пост, после чего перестал появляться в публичном пространстве. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.

Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, здоровье, Олег Винник, певец, исчезновение, хейт
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