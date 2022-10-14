"Чем больше, тем лучше". Притула отреагировал на критику украинцев и передал Маску еще одну книгу по истории Украины

"Чем больше украинской истории, тем лучше. От академического сообщества Украины пришлем еще одну книгу", – написал он, опубликовав свое фото с этой книгой в руках.

Эту книгу Притула передал Маску после того, как украинцы раскритиковали его за выбор предыдущей книги по истории Украины авторства Романа Пиняжко , которую он днем ранее передал Маску.

"Сергей, ты мог бы хотя бы проконсультироваться со специалистами. Ты же не покупаешь оружие, не посоветовавшись с военными, так же с историей. Любой профессиональный историк сказал бы, что это не стоит отправлять", – написали тогда Притуле подписчики.

"В этой книге очень много фантазии и вымысла. Не стоит", – заявили фолловеры Притулы.

The more Ukrainian history, the better. From academic community of Ukraine we shall send one more book to @elonmusk - by @SPlokhy pic.twitter.com/xbwdlm3kqW — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 13, 2022