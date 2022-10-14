"Чем больше, тем лучше". Притула отреагировал на критику украинцев и передал Маску еще одну книгу по истории Украины

"Чем больше украинской истории, тем лучше. От академического сообщества Украины пришлем еще одну книгу", – написал он, опубликовав свое фото с этой книгой в руках.
Эту книгу Притула передал Маску после того, как украинцы раскритиковали его за выбор предыдущей книги по истории Украины авторства Романа Пиняжко , которую он днем ранее передал Маску.
"Сергей, ты мог бы хотя бы проконсультироваться со специалистами. Ты же не покупаешь оружие, не посоветовавшись с военными, так же с историей. Любой профессиональный историк сказал бы, что это не стоит отправлять", – написали тогда Притуле подписчики.
"В этой книге очень много фантазии и вымысла. Не стоит", – заявили фолловеры Притулы.
The more Ukrainian history, the better. From academic community of Ukraine we shall send one more book to @elonmusk - by @SPlokhy pic.twitter.com/xbwdlm3kqW— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 13, 2022
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".
Издание Vice 11 октября написало, что Маск обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Об этом Маск якобы рассказал основателю консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру, а тот – своим сотрудникам.
Когда у Маска в Twitter спросили, был ли такой разговор, он ответил отрицательно.