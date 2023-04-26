Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"

После выпекания чизкейк должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь Фото: depositphotos.com

"Это божественно вкусный чизкейк с нежной, шелковистой текстурой. Мои домашние ценители говорят, что еще нигде и никогда не ели лучшего", – анонсировала десерт блогер.

Тесто

300 г печенья;

120 г сливочного масла.

Сырная масса

500 г сливочного сыра;

420 мл сливок жирностью от 30%;

130 г сахарная пудра;

2 пакетика ванильного сахара;

2 яйца;

2 ст. л кукурузного крахмала.

Приготовление теста

сливочное масло растопите и дайте остыть;

печенье измельчите в крошку блендером или скалкой;

в печенье влейте растопленное масло, перемешайте – тесто должно держать форму;

на дно разъемной формы диаметром 21 см выложите пергамент;

масляную крошку выложите в форму и руками сформируйте дно и бортики высотой 5 см;

поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.

Приготовление сырной массы

в сыр добавьте сливки, перемешайте;

всыпьте сахарную пудру, ванильный сахар и добавьте яйца, перемешайте;

в самом конце добавьте крахмал и перемешайте до однородности.

Формирование чизкейка

на основу из теста выложите сырную массу, разравняйте;

форму с чизкейком поставьте на фольгу и подверните края для того, чтобы масло при выпекании не вытекло;

выпекаем чизкейк в заранее разогретой до 180 °С духовке 30 минут, затем убавляем температуру до 150 °С и печем еще 40 минут.

Нюансы

После выпекания середина чизкейка будет слегка жидкой. Блогер отмечает, что на этом этапе так и должно быть. После выпекания десерт должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник для полной стабилизации минимум на пять часов, а лучше на ночь.