Что произошло с последним составом группы "ВИА Гра" после исчезновения их продюсера Меладзе

Группа до полномасштабного вторжения РФ в Украину записала несколько клипов на русском языке, выступала в Украине и стране-агрессоре РФ на корпоративах, а после 24 февраля 2022 года формально прекратила свое существование.

Официального заявления о прекращении работы коллектива Меладзе не делал, но в январе 2023 года Instagram-cтраница его продюсерского центра MeladzeMusic сменила название – теперь в шапке профиля вместо названия компании указаны имя и фамилия продюсера.

Молчание Меладзе

Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Жена Меладзе, украинская певица Вера Брежнева, все это время избегает упоминаний о своем супруге, а также появляется в публичных местах без мужа. Латвийская певица Лайма Вайкуле в июне 2023 года говорила, что Вера Брежнева живет в Риге и является ее соседкой. О том, живет ли с ней Меладзе, Вайкуле не упомянула.

По словам победителя первого сезона шоу "Голос країни" на "1+1" украинского артиста Ивана Ганзеры, Константин Меладзе "банально ждет, чем все закончится, чтобы его жизнь не изменилась".

"Мы же прекрасно понимаем, что если ты про Россию, если у тебя есть какие-то интересы там, будешь говорить плохо, кем бы ты ни был, тебе сразу перекроют воздух и та прекрасная жизнь, которая была до того, быстро закончится, – сказал Ганзера в мае 2023 года. – Каждый делает свой выбор и будет за него отвечать. Совесть можно продать даже за большие деньги, но за свои грехи ты рано или поздно будешь отвечать".

Певец также предположил, что Меладзе замалчивает войну в том числе и потому, что "не считает себя украинцем".

Съемки "ВИА Гры" в России накануне полномасштабного вторжения в Украину

Один из последних постов на официальной странице коллектива опубликован за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В ролике анонсировано участие коллектива в новогоднем концерте, запись которого вел один из российских пропагандистских каналов. Среди участников концерта – российские артисты Валерия и Григорий Лепс, которые поддержали нападение на Украину и аннексию Крыма.



После 24 февраля 2023 года коллектив, как и его продюсер, не выступил с публичным осуждением российской агрессии.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VIA GRA. Официальныи * аккаунт (@viagra_official)

Россиянка Синецкая замалчивает российскую агрессию и хочет получить украинское гражданство

27-летняя россиянка Синецкая в настоящее время состоит в отношениях с украинским певцом Alekseev (Никита Алексеев) и проживает в Украине. Она замалчивает нападение РФ. На ее странице в Instagram 24 февраля был опубликован черный квадрат с хештегом "нет войне", но вскоре артистка убрала эту публикацию. Сейчас она постит фото с отдыха и фотосессии.

По словам Alekseev, его девушка "сильно верит, что добро на нашей стороне".

"И я, как мужчина, который ее сильно любит, хочет для нее только самого лучшего в будущем, поэтому очень хочу поменять ей гражданство. То есть она хочет жить со мной, строить свое будущее в нашей стране рядом со мной", – сказал артист в мае 2022 года.

Ксения Попова живет за границей и строит сольную карьеру

27-летняя уроженка Кривого Рога Ксения Попова в первые дни полномасштабного вторжения РФ не высказала своей позиции. На своей странице в Instagram артистка публикует откровенные фото и видео с сольных выступлений. Певица отмечает, что находится за границей.

До прихода в группу "ВИА Гра" Попова работала бэк-вокалисткой у украинской певицы Maruv, которая до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину строила карьеру в Москве, а сейчас молчит о российской агрессии.

31 июля в Instagram Stories Попова отреагировала на ракетный обстрел родного города российскими оккупантами, разместив видеохронику с места разрушенного в результате попадания ракеты жилого мнококвартирного дома.

София Тарасова пишет посты на русском и записывает сольные песни

22-летняя София Тарасова – киевлянка. В 2013 году заняла второе место на "Детском Евровидении". Она публично не высказывается о войне РФ против Украины.

В своем микроблоге артистка постит откровенные снимки, сопровождая их текстом на русском языке, а также делится видео, в которых запечатлена во время сольных выступлений с собственными песнями.