Данилко о том, почему его отец бил мать: У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, выпивший", – сообщил артист.

Данилко признался, что обычно отец возвращался домой, стучал в окно и требовал, чтобы жена с ним "побеседовала".

"Я боялся всегда этого звука в окно. Понимал, что сейчас мне еще минута полежать, а потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю табуреточку и бегу к таксофону, [набираю] 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил, – рассказал он. – Это то поколение, дети вот той войны. У меня есть предположение: там были проблемы, я думаю, сексуального плана какие-то. Поэтому все очень пили".

Данилко признался, что из-за пережитого заикался. Он избавился от заикания в 15 лет, обратившись к "бабке". Отец Данилко умер, когда ему было семь лет.