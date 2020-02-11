Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"

Премьерный показ фильма "Лед 2" был прерван из-за возгорания проводки в кассах московского кинотеатра "Октябрь". После того, как сработала сигнализация, в зале началась давка и паника.

Во время премьеры фильма российского режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" в помещении кинотеатра "Октябрь" произошло возгорание проводки. Об этом на своей страницев в Instagram сообщила российская певица Алла Пугачева.

По словам аритистки, возгорание проводки совпало с моментом, когда по сюжету фильма героиня запела ее песню "Озеро надежды".

"Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала", – написала Пугачева в своем Instagram-блоге.

По словам российского актера Александра Петрова, исполнившего в фильме главную роль, во время эвакуации многие дети плакали. "Но это не потому что они испугались, а потому что им не дали досмотреть фильм", – написал актер на своей странице в Instagram.

Российская актриса Юлия Снигирь оставила в своем блоге лаконичный комментарий о произошедшем во время премьеры возгорании, не вдаваясь в подробности эвакуации. "Фильм Лед-2 досмотреть не удалось", – сообщила Снигирь.

Эвакуация из кинотеатра для актера актера Сергея Кузнецова, сыгравшего в фильме одну из ролей, стала поводом для иронии. "Премьера фильма Лед 2" прошла с огоньком", – поделился впечатлениями актер.

Москвичи, пришедшие 10 февраля в московский кинотеатр "Октябрь" на премьеру фильма "Лед 2", описывают случившееся в иной тональности. По словам зрителей, пожарные выходы на третьем этаже, где проходила премьера фильма, оказались закрыты. Это спровоцировало давку и панику.

"Досмотреть фильм не удалось. Сработала пожарная сигнализация. А далее сцена из классических трагедий в стиле Раши. Фильм идет, свет не горит, толпа ищет выход. В холле на третьем этаже – именно здесь был расположен седьмой зал – эвакуационный выход закрыт! Потом охранник вспоминает про запасную дверь. Ок, вышли. А дальше давка на первом этаже. Кто на улицу, кто в гардероб. Мужики сметают и детей, и девушек. А дальше гарь и снова давка и паника. А в новостях: "Эвакуация прошла успешно, 4000 человек эвакуировано за три минуты", – сообщила на своей странице в Instagram пользователь под ником olga myrrr.





"Приехали пожарные машины, началась паника и все начали разъезжатся, не досмотрев фильм", – рассказал пользователь Дмитрий Тикзоров, присутствубщмий на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь".

На официальной странице фильма в Instagram возгорание во время премьеры прокомментировали в ироничной манере. "Для многих премьера будет незабываемой", – говорится в сообщении.