Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"

Премьера фильма «ЛЕД 2»Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара,произошло возгорание электропроводки в кинотеатре.Всех срочно эвакуировали из зала.Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню.Нашу песню не задушишь,не убьешь. *