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14 февраля, 2020
 
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"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу

Украинский продюсер Алена Мозговая состригла волосы, оставив на голове "ежик".

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Мозговая: Ощущения очень интересны. Нет, не жалею. Да, мне нравится
Мозговая: Ощущения очень интересны. Нет, не жалею. Да, мне нравится
Фото: mozgovaolena / Instagram

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Instagram опубликовала фото со стрижкой под ноль.

"Давно хотела под ноль. Пришло время это сделать. Ощущения очень интересны. Нет, не жалею. Да, мне нравится", – написала она.

За два дня до этого она публиковала свое фото в том же ракурсе, которое сопроводила гифкой порхающих бабочек.

"У кого-то в животе, а у меня в голове", – отметила продюсер.

46-летняя Мозговая – дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом David Akselrod (Владимиром Ткаченко). Бывший муж Мозговой – певец Александр Пономарев.

Теги: Алена Мозговая, продюсер, стрижка
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