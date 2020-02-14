"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Instagram опубликовала фото со стрижкой под ноль.
"Давно хотела под ноль. Пришло время это сделать. Ощущения очень интересны. Нет, не жалею. Да, мне нравится", – написала она.
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Давно хотіла під нуль. Прийшов час це зробити. Відчуття дуже цікаві. Ні, не шкодую. Так, мені подобається.
За два дня до этого она публиковала свое фото в том же ракурсе, которое сопроводила гифкой порхающих бабочек.
"У кого-то в животе, а у меня в голове", – отметила продюсер.
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46-летняя Мозговая – дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом David Akselrod (Владимиром Ткаченко). Бывший муж Мозговой – певец Александр Пономарев.