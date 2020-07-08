Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2020
 
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"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина – обнародовала стихотворение 2016 года.

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Дочь Успенской: Я себя вымаливала много лет. Тот, кто не поверит проверьте след:рубцы остались
Дочь Успенской: Я себя вымаливала много лет. Тот, кто не поверит – проверьте след:рубцы остались
Скриншот: ntv.ru

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram собственное стихотворение. Произведение она датировала 2016 годом.

"Я себя вымаливала много лет.
Тот, кто не поверит – проверьте след:
Рубцы остались,
Я люблю их показывать.
Это легче,
Чем кому-то доказывать,
Что жизнь была несовместима.
Я хочу, чтобы те, кто увидят мои руки,
Не ужаснулись их палитрой! А поняли всю боль моей разлуки
С проводником, вливавшим в меня суть.
Без него мне и головы не повернуть, –
Без того, чтобы вопль "Зачем?" не раздался.
Так ответьте:
Если б с вами ваш мир вдруг расстался,
Где б вы были?
Там была я.
Много лет
Сквозь миры и края,
Они думали, я просто бунтую,
Но я невольно показывала, как смерть танцует, вселившись в плоть наивной шкуры, невмочь вступить в противовес с той пальбой чувств, чей выстрел бесконечно рубит –
Желание жить.
Даже встать с кровати становится извращением,
Но не могла я делиться этим ощущением.
Я одевалась,
Шла на спорт.
Цепь, сросшаяся с сердцем, как пленник римских когорт", – написала она.

Стихотворение Плаксина сопроводила портретом, написанным собственноручно.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: поэзия, стихи, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
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