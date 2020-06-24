Депрессия, финансовые проблемы и наркотики. Друзья американского филантропа Бинга рассказали о его жизни накануне суицида

По словам друзей 55-летнего американского филантропа и продюсера Стива Бинга, выпрыгнувшего 22 июня с 27-го этажа небоскреба, он страдал от биполярного расстройства и имел ряд психических заболеваний, пишет Page Six.

Суицид, совершенный 55-летним американским миллионером, филантропом и продюсером Стивом Бингаом 22 июня, "шокировал, но не удивил его близких друзей", сообщает издание Page Six.

Редакция таблоида после смерти Бинга опросила людей из его окружения, которые заявили, что у погибшего были проблемы с наркотиками.

Цитируя слова одного из близких к Бингу людей, издание сообщает, что он часто исчезал на длительное время и страдал от того, что не общается со своими детьми – сыном Дэмианом, которого родила актриса Элизабет Херли, и дочерью, рожденной теннисисткой Лизой Бондер.

Также люди из окружения погибшего филантропа в интервью изданию сообщили, что Бинг страдал биполярным расстройством и боролся с психическими заболеваниями.

По словам друзей, проблемы личного характера усугубили финансовые трудности, вызванные необдуманными тратами.

"Он был слишком щедрым", – цитирует издание слова анонимного собеседника.

О самоубийстве Стива Бинга утром 23 июня сообщило издание Entertainment Tonight. По предварительной информации, финансист покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с 27-этажа небоскреба.

55-летняя британская актриса Элизабет Херли, родившая в 2002 году от Бинга сына, заявила, что новость о смерти отца ее ребенка опечалила ее до невозможности.