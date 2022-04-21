Российский писатель Быков: При Путине мне осталось жить полгода

"Я вижу огромную усталость от вранья и запретов", – сказал Быков о современном российском обществе.
По его мнению, к осени 2022 года начнутся масштабная отмена всех репрессивных законов и выход на свободу политзаключенных.
"Я верю в прекрасную Россию в будущем. Верю, что Россия путинская, напав на Украину, очень сократила срок жизни этого режима, очень ускорила все процессы. В январе я допускал, что при [президенте РФ Владимире] Путине мне придется жить еще очень долго. Сейчас я абсолютно убежден, что при Путине мне остается жить полгода, может быть, меньше", – заявил Быков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.