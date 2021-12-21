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21 декабря, 2021
 
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"Добро пожаловать домой, Коммандер". У Байдена появился щенок немецкой овчарки

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Щенка Байдену подарили родственники: брат и его жена
Щенка Байдену подарили родственники: брат и его жена
Фото: President Biden / Twitter

У президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден появился щенок немецкой овчарки, которому дали кличку Коммандер. Об этом американский лидер 20 декабря сообщил в Twitter.

Сначала Байден показал фотографию нового домашнего питомца, подписав кадр: "Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер". 

На следующий день президент США разместил в Twitter видео, на котором ведет щенка на поводке, также собака играется с теннисным мячиком, который ей бросает Байден. 

Коммандера Байдену и его жене подарили брат президента Джеймс и его супруга Сара, сообщает The Washington Post.

Контекст:

У Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мейджора взяли из приюта в 2018 году, а Чемпа – в 2008 году у заводчика.

Мейджор успел уже два раза покусать людей. Из-за этого его отправляли на дополнительную дрессировку, чтобы помочь приспособиться к жизни в Белом доме. 

В начале марта Мейджор укусил одного из охранников – и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.

Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – "милый пес". "85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом", – говорил он.

31 марта CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь. После инцидента собаку начали выгуливать на поводке. Как отметил канал, так было не всегда.

Собак перевезли в Белый дом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Байдена. У домашних животных президентской четы есть собственный "Овальный лапбинет" в Twitter, Instagram и TikTok.

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