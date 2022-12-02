Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила

Дорофеева с Dantes раньше дружили с Кацуриными Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В комментариях под новым фото певицы разгорелся скандал, связанный с ее личной жизнью – певица рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes и сейчас состоит в отношениях с его другом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, чья жена, дизайнер Дарья Кацурина была ее подругой.

"Противно смотреть, зная, какой она человек", – отреагировала на новую публикацию Дорофеевой пользователь сети с именем Anastasiia Shakhmatova. Она также добавила, что певица "увела мужа у подруги, где есть двое детей".

"Моя вы хорошая, в Facebook так много страниц. Идите срать в другом месте", – ответила подписчице артистка. Ее комментарий собрал более 200 лайков.



