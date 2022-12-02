Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2022
 
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Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила

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Дорофеева с Dantes раньше дружили с Кацуриными
Дорофеева с Dantes раньше дружили с Кацуриными
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофева 30 ноября сменила аватарку на своей официальной странице в Facebook, опубликовав фото, на котором запечатлена без макияжа с распущенными волосами.

В комментариях под новым фото певицы разгорелся скандал, связанный с ее личной жизнью – певица рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes и сейчас состоит в отношениях с его другом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, чья жена, дизайнер Дарья Кацурина была ее подругой.

"Противно смотреть, зная, какой она человек", – отреагировала на новую публикацию Дорофеевой пользователь сети с именем Anastasiia Shakhmatova. Она также добавила, что певица "увела мужа у подруги, где есть двое детей".

"Моя вы хорошая, в Facebook так много страниц. Идите срать в другом месте", – ответила подписчице артистка. Ее комментарий собрал более 200 лайков.

https://www.facebook.com/nadya.dorofeeva.3/posts/5935662529811215:0


Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании с Dantes.

Артист признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: скандал, Надя Дорофеева, певица, развод, ресторатор, Dantes, Даша Кацурина, расставание
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