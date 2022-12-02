Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила

В комментариях под новым фото певицы разгорелся скандал, связанный с ее личной жизнью – певица рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes и сейчас состоит в отношениях с его другом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, чья жена, дизайнер Дарья Кацурина была ее подругой.
"Противно смотреть, зная, какой она человек", – отреагировала на новую публикацию Дорофеевой пользователь сети с именем Anastasiia Shakhmatova. Она также добавила, что певица "увела мужа у подруги, где есть двое детей".
"Моя вы хорошая, в Facebook так много страниц. Идите срать в другом месте", – ответила подписчице артистка. Ее комментарий собрал более 200 лайков.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании с Dantes.
Артист признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.