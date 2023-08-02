Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения и брак с Кацуриным

"Ты тот, кто был рядом, когда у нее начинались отношения с [украинским певцом, экс-супругом] Dantes. И сейчас общался, когда у нее новые отношения с Мишей. Уже год. Немножко больше. Насколько отличается ее поведение от той влюбленной и нынешней? Отличается?" – спросил у Позитива ведущий.
"Очень сильно отличается. Прямо... Невозможно объяснить, но она стала более открытой, она больше идет на контакт. Главное, она счастлива. И это ощущается. Ощущается ее счастье. Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви", – рассказал Позитив.
Дорофеева и Позитив с декабря 2010 года по март 2020 года были участниками группы "Время и Стекло". После распада коллектива артисты строят сольные карьеры.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июня.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.
Ранее Дорофеева была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года. Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).