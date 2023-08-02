Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения и брак с Кацуриным

Летом 2023 года Дорофеева во второй раз вышла замуж Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Ты тот, кто был рядом, когда у нее начинались отношения с [украинским певцом, экс-супругом] Dantes. И сейчас общался, когда у нее новые отношения с Мишей. Уже год. Немножко больше. Насколько отличается ее поведение от той влюбленной и нынешней? Отличается?" – спросил у Позитива ведущий.

"Очень сильно отличается. Прямо... Невозможно объяснить, но она стала более открытой, она больше идет на контакт. Главное, она счастлива. И это ощущается. Ощущается ее счастье. Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви", – рассказал Позитив.