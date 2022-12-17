  Двойная премьера. Wellboy выпустил новый альбом и клип на песню из него

"Главная идея клипа – это ценность семьи. Семья – это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. В этом клипе мы хотели показать, что нужно закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины. И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните, все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой рано или поздно", – говорится в описании ролика.

Режиссер клипа – Илья Михайлусь.

Песня "Додому" вошла в альбом Wellboy "8 марабу". Его можно прослушать на разных площадках.

На пластинке представлены восемь композиций.