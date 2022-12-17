Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2022
 
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Двойная премьера. Wellboy выпустил новый альбом и клип на песню из него

 
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Wellboy: Главная идея клипа это ценность семьи. Семья это самое важное, что есть в нашей жизни
Wellboy: Главная идея клипа – это ценность семьи. Семья – это самое важное, что есть в нашей жизни
Скриншот: Wellboy / YouTube

Украинский певец Wellboy на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Додому".

"Главная идея клипа – это ценность семьи. Семья – это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. В этом клипе мы хотели показать, что нужно закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины. И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните, все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой рано или поздно", – говорится в описании ролика.

Режиссер клипа – Илья Михайлусь.

Песня "Додому" вошла в альбом Wellboy "8 марабу". Его можно прослушать на разных площадках.

На пластинке представлены восемь композиций.

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси"Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.

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Видео: Wellboy / YouTube
Теги: клип, певец, альбом, трек, ролик, Wellboy
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