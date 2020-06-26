Джамала снялась в фильме Добкина о "Евровидении"

Украинская певица Джамала приняла участие в съемках фильма "Евровидение: История огненной саги". Об этом она сообщила 26 июня на своей странице в Instagram.
"В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о "Евровидении". Очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце "Евровидения", – рассказала Джамала.
По словам певицы, письмо подписали режиссер и сценарист Дэвид Добкин и комедийный актер Уилл Феррелл.
Джамала сообщила, что сцена с ее участием снималась в старинном замке. "Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – поделилась певица.
Она подчеркнула, что картина уже доступна к просмотру на платформе Netflix.
"Конечно, мы должны были встретиться на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но в этом году "река меняет русло", – сообщила она.
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Как я снялась в фильме Netflix, или как затусила с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс! * В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие! * На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном. * Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием. * Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая @loreenofficial, @elinanechayeva, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная @nettabarzi... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло» * «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) уже на @netflix! Приятного просмотра * #netflix #EurovisionMovie
В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году. 20 июня певица во второй раз стала мамой, родив сына.