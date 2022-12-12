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12 декабря, 2022
 
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Джонсон на украинском поздравил украинцев с наступающим Рождеством. Видео

Джонсон: З Різдвом!
Джонсон: З Різдвом!
Фото: Boris Johnson / Facebook

Бывший премьер-министра Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Рождеством. Ролик с его участием на своей странице в Instagram опубликовала 12 декабря представитель Украины в ПАСЕ, харьковчанка Мария Мезенцева.

Джонсон обратился, в частности, к харьковчанам.

"Привет, это Борис Джонсон! Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм. Надеюсь, что с вами все хорошо. Желаю вам очень-очень счастливого Рождества",  сказал он на камеру на английском.

После этого Джонсон добавил на украинском языке: "З Різдвом!"

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 24 августа, в День Независимости Украины, он приехал в третий раз.  

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Теги: Украина, Великобритания, ПАСЕ, Борис Джонсон, премьер-министр, Мария Мезенцева
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