  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу

По слова Танковича, ему было тяжело общаться с женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.
"Буду откровенным, мы все-таки с ней разного поля ягоды – с ней тяжело общаться. Она все-таки... Как ее называли? Жена Медведчука. Ну как она может общаться? Никак. Понятно, что сейчас можно наговорить всего, потому что Медведчук арестован, а она где-то в России или в Беларуси, но мне с ней некомфортно было общаться. Я не люблю таких людей. Она холодная. Она ставит себя выше остальных. Я комфортнее себя чувствую с простым администратором на съемочной площадке, нежели с таким человеком".
Марченко с 2010-го по 2017-й год вела "Х-фактор", а также была ведущей первых шести сезонов шоу "Україна має талант". Ее соведущим во втором и третьем сезоне был Танкович.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
После задержания Медведчука Марченко записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт.
Жена Медведчука покинула Украину – она, вероятно, находится в столице РФ Москве, где 15 апреля дала пресс-конференцию.