  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу

Танкович заявил, что ему было некомфортно общаться на съемках с женой Медведчука Фото: tankovichd / Instagram

По слова Танковича, ему было тяжело общаться с женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

"Буду откровенным, мы все-таки с ней разного поля ягоды – с ней тяжело общаться. Она все-таки... Как ее называли? Жена Медведчука. Ну как она может общаться? Никак. Понятно, что сейчас можно наговорить всего, потому что Медведчук арестован, а она где-то в России или в Беларуси, но мне с ней некомфортно было общаться. Я не люблю таких людей. Она холодная. Она ставит себя выше остальных. Я комфортнее себя чувствую с простым администратором на съемочной площадке, нежели с таким человеком".

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