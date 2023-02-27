Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ и замалчивает войну

Ефросинина о младшей сестре: Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю Фото: mashaefrosinina / Instagram

"То, что делаешь ты и то инфопространство, которое вокруг нее – оно очень отличается. И я не понимаю, как у двух родных людей очень разные позиции в жизни?" – спросил у Ефросининой автор проекта.

"Скажу честно, как есть – наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю", – заявила Ефросинина.

Она отметила, что позиция ее сестры является сложной темой для ее семьи и ей больно об этом говорить.