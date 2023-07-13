Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2023
 
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Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него

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Для Кацуриной брак с ресторатором был первым
Для Кацуриной брак с ресторатором был первым
Фото: dasha_katsurina / Instagram

Украинский дизайнер Дарья Кацурина на своей странице в Instagram 13 июля разместила видео своего годовалого сына Ивана от украинского ресторатора Михаила Кацурина, с которым она находится в разводе.

В ролике мальчик, сидя на кухне на полу, катает по коленям кочан кукурузы.

"Я использую кукурузный роллер каждое утро", – написала Кацуотна.

Пост она разместила в день свадьбы отца своего сына и украинской певицы Нади Дорофеевой.

Контекст:

Кацурина – мать двоих детей: дочери Александры (2016) и сына Ивана (2021). Их отец – Кацурин.

Сейчас дизайнер состоит в отношениях с бывшим мужем Дорофеевой, украинским певцом Dantes.

В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля Дорофеева сообщила, что они поженились. Для певицы этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Кацурины официально оформили развод в начале 2022 года. Для дизайнера этот брак был первым.

Теги: свадьба, дети, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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