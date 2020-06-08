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08 июня, 2020
 
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Экс-жена Остапчука: Девушка шла по улице, к ней подошли, что-то укололи и повезли на экспертизу

По словам экс-супруги украинского шоумена Владимира Остапчука Елены Войченко, после требования бывшего мужа пройти психологическую экспертизу подруги попросили ее не ходить одной по улицам.

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Войченко: Он пытается давить на меня сам факт экспертизы, официальное представление девушки в мой день рождения. Это было специально
Войченко: Он пытается давить на меня – сам факт экспертизы, официальное представление девушки в мой день рождения. Это было специально
Фото: olenavoychenko / Instagram

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко узнала о предстоящей психологической экспертизе от сотрудников попечительского совета. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Олицкая".

"Меня набрали из опекунского совета, сказали, что есть запрос на экспертизу", – призналась Войченко.

По ее словам, экспертиза состоится после окончания карантина, так как в комиссию входит более 10 человек. Войченко рассказала, что уже состоялся разговор с психологом из опекунского совета, которая интересовалась, есть ли у нее проблемы с алкогольной и наркозависимостью. 

"Я говорю: "Как вы думаете, есть ли у меня такие проблемы?" Тьфу-тьфу. Но бывают страшные случаи. Знакомая говорила, что девушка шла по улице, к ней подошли, что-то укололи и повезли на экспертизу, взяли кровь", – рассказала Войченко.

 Она призналась, что после того, как муж потребовал пройти экспертизу, знакомые попросили ее не ходить одной по улицам. 

"Он пытается давить на меня – сам факт экспертизы, официальное представление девушки в мой день рождения. Это было специально. Он же пытается выбить меня из колеи", – подытожила Войченко. 

ВИДЕО
Видео: Олицкая / YouTube

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

В интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" Остапчук заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологической экспертизы Елены Войченко.

Теги: Украина, скандал, телеведущая, Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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