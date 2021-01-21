  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука

Украинский ведущий Анатолий Анатолич предположил, что его коллега Владимир Остапчук мог бы сделать карьеру в Канаде, куда вместе с семьей эмигрировал в 2017 году, если бы не "учудил тут", пока жена и дети были там.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич, обсуждая в разговоре с продюсером и певцом Потапом (Алексеем Потапенко) возможность переезда в Канаду, как это в свое время попытался сделать вместе с семьей его коллега Владимир Остапчук, заявил, что не считает его пример удачным. Запись интервью опубликована 18 января на YouTube-канале 2POpodcast.

"Семья Остапчука – это неудачный пример, к сожалению. Без обид к Остапчуку. Ну эта жесткая история его развода с [первой женой] Леной [Войченко]. Страдают и дети, и Лена. Возможно, и Вова даже страдает. Думаю, если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, думаю, у них бы все получилось, они бы жили дальше в Канаде. Но получилось так – жена там, а ты тут. Ну, слушай, на расстоянии не бывает семьи – это х...йня. И то, что он учудил тут, пока Лена там – ну, это мужчина же. Ну нельзя его отпускать. Но это их "кино", я исключительно о том, можно ли жить там", – заявил Анатолий Анатолич.

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Комментарий Анатолия Анатолича о разводе Остапчука можно послушать, начиная с 42.00. Видео: 2POpodcast / YouTube

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году вместе с семьей эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны, а после вместе с женой и детьми вернулся в Украину.

6 марта 2020 года Остапчук развелся со своей женой – переводчицей Еленой Войченко после 12 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). После развода Остапчук заявил, что редко видится с детьми, так как супруга не дает ему такой возможности. Его бывшая опровергла эти слова, сообщив, что Остапчук пытается отсудить детей.

15 октября ведущий женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки.

В начале января 2020 года супруги сообщили, что переезжают в новую квартиру.

"Мы брали такую большую [квартиру], потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", – заявила тогда Горняк.