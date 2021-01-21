Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
Новости

"Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука

Украинский ведущий Анатолий Анатолич предположил, что его коллега Владимир Остапчук мог бы сделать карьеру в Канаде, куда вместе с семьей эмигрировал в 2017 году, если бы не "учудил тут", пока жена и дети были там.

 
|
Анатолий Анатолич: На расстоянии не бывает семьи это х...йня
Анатолий Анатолич: На расстоянии не бывает семьи – это х...йня
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич, обсуждая в разговоре с продюсером и певцом Потапом (Алексеем Потапенко) возможность переезда в Канаду, как это в свое время попытался сделать вместе с семьей его коллега Владимир Остапчук, заявил, что не считает его пример удачным. Запись интервью опубликована 18 января на YouTube-канале 2POpodcast.

"Семья Остапчука – это неудачный пример, к сожалению. Без обид к Остапчуку. Ну эта жесткая история его развода с [первой женой] Леной [Войченко]. Страдают и дети, и Лена. Возможно, и Вова даже страдает. Думаю, если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, думаю, у них бы все получилось, они бы жили дальше в Канаде. Но получилось так – жена там, а ты тут. Ну, слушай, на расстоянии не бывает семьи – это х...йня. И то, что он учудил тут, пока Лена там – ну, это мужчина же. Ну нельзя его отпускать. Но это их "кино", я исключительно о том, можно ли жить там", – заявил Анатолий Анатолич.

ВИДЕО
Комментарий Анатолия Анатолича о разводе Остапчука можно послушать, начиная с 42.00. Видео: 2POpodcast / YouTube

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году вместе с семьей эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны, а после вместе с женой и детьми вернулся в Украину.

6 марта 2020 года Остапчук развелся со своей женой – переводчицей Еленой Войченко после 12 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). После развода Остапчук заявил, что редко видится с детьми, так как супруга не дает ему такой возможности. Его бывшая опровергла эти слова, сообщив, что Остапчук пытается отсудить детей.

15 октября ведущий женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки

В начале января 2020 года супруги сообщили, что переезжают в новую квартиру.

"Мы брали такую большую [квартиру], потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", – заявила тогда Горняк.

Теги: Канада, скандал, эмиграция, семья, Владимир Остапчук, развод, Анатолий Анатолич, Елена Войченко, Кристина Горняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце
Дмитрий ГОРДОН
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS