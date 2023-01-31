"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке

"В последние два-три месяца мы виделись приблизительно раз в 10 дней. Могли вместе поговорить, поесть. Я могу видеть свою дочь, потому что в этом году она стала студенткой. Поэтому я вижу чаще ее, чем сына".
По словам украинского президента, семья – самое дорогое, что у него есть.
"Я думаю, что они любят меня. Даже не думаю – я это чувствую, – сказал Зеленский. – И эти чувства – самые лучшие. Я хочу сохранить их. Это самое важное, что у меня есть, – моя семья".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.