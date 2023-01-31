"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке

"В последние два-три месяца мы виделись приблизительно раз в 10 дней. Могли вместе поговорить, поесть. Я могу видеть свою дочь, потому что в этом году она стала студенткой. Поэтому я вижу чаще ее, чем сына".

По словам украинского президента, семья – самое дорогое, что у него есть.

"Я думаю, что они любят меня. Даже не думаю – я это чувствую, – сказал Зеленский. – И эти чувства – самые лучшие. Я хочу сохранить их. Это самое важное, что у меня есть, – моя семья".