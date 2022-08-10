"Это фантастика!" Тодоренко опубликовала фото процесса родов второго ребенка в присутствии мужа и сына

Телеведущая опубликовала черно-белый снимок, сделанный в процессе родов. На нем запечатлены она сама, ее супруг, 36-летний российский певец Влад Топалов, их трехлетний сын Михаил и акушерка.
"Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном – это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку", – написала она.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
О рождении второго ребенка пары российское издание StarHit сообщило еще 28 июня. По его информации, Тодоренко рожала на Бали.
Сама Тодоренко призналась, что изначально готовилась рожать в присутствии близких и осталась довольна процессом. "Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", – рассказала она о реакции старшего ребенка на процесс родов.
Младшему сыну телеведущая дала имя Мир.