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10 августа, 2022
 
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"Это фантастика!" Тодоренко опубликовала фото процесса родов второго ребенка в присутствии мужа и сына

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Тодоренко заявила, что во время родов в присутствии близких ощутила единение сердец и душ
Тодоренко заявила, что во время родов в присутствии близких ощутила единение сердец и душ
Фото: todorenkoregina / Telegram

Проживающая в РФ 32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко на своем Telegram-канале 9 августа показала, как проходили ее домашние роды.

Телеведущая опубликовала черно-белый снимок, сделанный в процессе родов. На нем запечатлены она сама, ее супруг, 36-летний российский певец Влад Топалов, их трехлетний сын Михаил и акушерка.

"Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном – это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку", – написала она.

Фото: todorenkoregina / Telegram
Фото: todorenkoregina / Telegram

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

О рождении второго ребенка пары российское издание StarHit сообщило еще 28 июня. По его информации, Тодоренко рожала на Бали.

Сама Тодоренко призналась, что изначально готовилась рожать в присутствии близких и осталась довольна процессом. "Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", – рассказала она о реакции старшего ребенка на процесс родов.

Младшему сыну телеведущая дала имя Мир.

Теги: Россия, Украина, дети, телеведущая, Регина Тодоренко, певец, фото, Орел и решка, Влад Топалов, роды
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