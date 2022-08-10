"Это фантастика!" Тодоренко опубликовала фото процесса родов второго ребенка в присутствии мужа и сына

Тодоренко заявила, что во время родов в присутствии близких ощутила единение сердец и душ Фото: todorenkoregina / Telegram

Телеведущая опубликовала черно-белый снимок, сделанный в процессе родов. На нем запечатлены она сама, ее супруг, 36-летний российский певец Влад Топалов, их трехлетний сын Михаил и акушерка.

"Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном – это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку", – написала она.

Фото: todorenkoregina / Telegram