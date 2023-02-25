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25 февраля, 2023
 
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"Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году

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Нижний скончался 14 января 2021 года после тяжелой болезни
Нижний скончался 14 января 2021 года после тяжелой болезни
Фото: Hillmont Partners / Facebook

Бывший глава Киевской областной государственной администрации, режиссер Михаил Бно-Айриян снял документальный фильм под названием "Нижний: эшелон власти", посвященный украинскому юристу, соуправляющему партнеру юридической компании Hillmont Partners и человеку из близкого окружения украинского президента Владимира Зеленского Сергею Нижнему, который умер в 40 лет два года назад. Лента опубликована 24 февраля на You-Tube-канале "7 фільмів Бно-Айріяна".

"Этот фильм о борьбе. О том, на что способен человек, который верит и мечтает, у которого есть ценности и стержень внутри. Это история о желании иметь сильную страну", – анонсировал премьеру режиссер.

Бно-Айриян рассказал, что во время съемок ленты, которые длились восемь месяцев, он провел около 40 интервью. В фильме воспоминаниями о Сергее Нижнем делятся его брат Андрей и родители Наталья и Валерий Нижние, жена Яна, а также люди, которые с ним работали, дружили, сотрудничали.

Среди них спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, главный редактор украинского издания ZN.UA Юлия Мостовая, главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, украинский юрист и политик Николай Катеринчук, украинский нардеп, партнер по бизнесу и друг семьи Вадим Галайчук, совладелец сети АТБ Геннадий Буткевич, бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко и многие другие.

В съемках фильма также принял участие министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который разбился 18 января 2023 года во время падения вертолета.

Гордон отметил, что Нижний был очень скромным человеком.

"Он никогда не кичился ни своей дружбой с влиятельными людьми, он никогда не хвастался этим, – отметил Гордон. – Он просто делал дело без каких-то лишних слов. Он тащил плуг".

По словам Геращенко, однажды Нижний сказал ему, что отказывался от "высоких постов", так как знал, что у него выявили рак кожи.

"У него начала кровить родинка на спине. Когда он добрался до врача, ее сразу удалили, отправили на биопсию. Биопсия показала, что это меланома", – рассказал младший брат Нижнего Андрей.

По словам Геращенко, Нижний после удаления родинки и поставленного диагноза "тратил время на победу президента, на то, чтобы изменилась страна, но не занимался здоровьем". Геращенко отметил, что это происходило в 2019 году, когда шла предвыборная президентская кампания.

ВИДЕО
Видео: 7 фільмів Бно-Айріяна / YouTube
Контекст:

Украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании Hillmont Partners Нижний скончался 14 января 2021 года после тяжелой болезни.

Нижний родился в 1980 году. Он входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука. 

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании Hillmont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дмитрий Гордон, кино, смерть, Николай Катеринчук, Юрий Бутусов, офис, Юлия Мостовая, юрист, болезнь, Денис Монастырский, Слуга народа, Геннадий Буткевич, Алексей Гончарук, Руслан Стефанчук, Офис президента Украины, Михаил Бно-Айриян, Елена Шуляк, Сергей Нижний
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