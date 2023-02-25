  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году

"Этот фильм о борьбе. О том, на что способен человек, который верит и мечтает, у которого есть ценности и стержень внутри. Это история о желании иметь сильную страну", – анонсировал премьеру режиссер.

Бно-Айриян рассказал, что во время съемок ленты, которые длились восемь месяцев, он провел около 40 интервью. В фильме воспоминаниями о Сергее Нижнем делятся его брат Андрей и родители Наталья и Валерий Нижние, жена Яна, а также люди, которые с ним работали, дружили, сотрудничали.

Среди них спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, главный редактор украинского издания ZN.UA Юлия Мостовая, главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, украинский юрист и политик Николай Катеринчук, украинский нардеп, партнер по бизнесу и друг семьи Вадим Галайчук, совладелец сети АТБ Геннадий Буткевич, бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко и многие другие.

В съемках фильма также принял участие министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который разбился 18 января 2023 года во время падения вертолета.

Гордон отметил, что Нижний был очень скромным человеком.

"Он никогда не кичился ни своей дружбой с влиятельными людьми, он никогда не хвастался этим, – отметил Гордон. – Он просто делал дело без каких-то лишних слов. Он тащил плуг".

По словам Геращенко, однажды Нижний сказал ему, что отказывался от "высоких постов", так как знал, что у него выявили рак кожи.

"У него начала кровить родинка на спине. Когда он добрался до врача, ее сразу удалили, отправили на биопсию. Биопсия показала, что это меланома", – рассказал младший брат Нижнего Андрей.

По словам Геращенко, Нижний после удаления родинки и поставленного диагноза "тратил время на победу президента, на то, чтобы изменилась страна, но не занимался здоровьем". Геращенко отметил, что это происходило в 2019 году, когда шла предвыборная президентская кампания.

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Видео: 7 фільмів Бно-Айріяна / YouTube