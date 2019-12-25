"Ей хотелось спать и гулять". Преподаватель Loboda Капустин рассказал, какой студенткой она была

По словам преподавателя строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda Олега Капустина, она опаздывала на важные отчетные мероприятия в Киевской академии эстрадного и циркового искусства.

Преподаватель Киевской академии эстрадного и циркового искусства Олег Капустин заявил, что его бывшая студентка Светлана Лобода (певица Loboda) не хотела учиться. Об этом преподаватель рассказал в эфире программы "Сегодня вечером" на российском "Первом канале".

"Ей хотелось спать и гулять. И не хотелось учиться. Была семестровая работа, я собрал всех: хореографов, цирковых… Ждем Свету. А Светы нет! Нет и нет, нет и нет… И тут прибегает вся запыхавшаяся. То ли проспала она, не знаю, что там случилось… В общем, я на нее очень сильно обиделся. Подходит время дипломной работы – Светлана вновь приходит ко мне и смотрит на меня своими глазками. Я соглашаюсь опять быть у нее режиссером, и мы делаем очень интересную работу", – поделился воспоминаниями Капустин.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.