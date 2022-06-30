Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил

"Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил. Трубочку, вставить катетер, декомпрессию легких сделать при пневмотораксе, – признался певец. – Мне иногда трудно себе представить, что я на деле это когда-то могу применить, но надо знать все, чтобы в любой момент справиться".

Контекст:

Олег Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

После нападения РФ на Украину Фагот присоединился к теробороне. Он служит в батальоне "Реванш".