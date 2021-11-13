"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи

В подписи к фото 66-летний актер добавил хештег "суббота" и смайлик "знак победы".

В комментариях подписчики поставили значок "сердечко" черного, белого и красного цвета, а также засыпали актера комплиментами.

"Какой мужчина", – прокомментировала селфи helenayuryevna.

"Фак, какой же Брюс огонь", – отметила inna_yuiryevna.

"Любовь", – оставила свой коммент helenacharman.

Контекст:

Уиллис родился 19 марта 1955 года. Наибольшую популярность ему принесла роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек".

С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Уиллис был женат на американской актрисе Деми Мур. У них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис (1988), Скаут Ларю Уиллис (1991) и Таллула Белль Уиллис (1994).

В марте 2009 года актер женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).