"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций

"Киркоров поддерживал режим Путина после начала аннексии Крыма, выступал с концертами на оккупированной территории и приехал в Феодосию к российским военным, которые воевали против Украины. Киркоров очень любит Россию и Путина, но почему-то купил дом не в Барнауле, а в Майами. К сожалению, он еще не в списке санкций США, – прокомментировал свое обращение нардеп.
Он подчеркнул, что в санкционном списке также не оказалось Гаджиева, "еще одного фаната Путина", владеющего недвижимостью в Майами и проживающего в США.
Гончаренко поблагодарил тех своих коллег, которые подписали его обращение к О'Брайену.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
26 июля Киркоров дал концерт в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.