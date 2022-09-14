Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
Новости

"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киркоров летом выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
Киркоров летом выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
Фото: fkirkorov / Instagram

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко направил главе Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джиму О'Брайену обращение, в котором попросил о введении санкций против российского артиста Филиппа Киркорова и бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, поддержавших президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины. Об этом Гончаренко сообщил 14 сентября в Telegram, опубликовав фото соответствующего документа.

"Киркоров поддерживал режим Путина после начала аннексии Крыма, выступал с концертами на оккупированной территории и приехал в Феодосию к российским военным, которые воевали против Украины. Киркоров очень любит Россию и Путина, но почему-то купил дом не в Барнауле, а в Майами. К сожалению, он еще не в списке санкций США, – прокомментировал свое обращение нардеп. 

Он подчеркнул, что в санкционном списке также не оказалось Гаджиева, "еще одного фаната Путина", владеющего недвижимостью в Майами и проживающего в США.

Гончаренко поблагодарил тех своих коллег, которые подписали его обращение к О'Брайену. 

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

26 июля Киркоров дал концерт в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

Теги: США, санкции, Майами, Алексей Гончаренко, Филипп Киркоров, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
Алеся БАЦМАН
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 