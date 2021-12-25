Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса

В кадре исполнитель держит в руках кошку, а его пах прикрыт графическим изображением главного рождественского героя.

"Всех с Рождеством", – подписал он публикацию, которая собрала больше 1 млн лайков за несколько часов после появления в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)