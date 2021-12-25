Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса

В кадре исполнитель держит в руках кошку, а его пах прикрыт графическим изображением главного рождественского героя.
"Всех с Рождеством", – подписал он публикацию, которая собрала больше 1 млн лайков за несколько часов после появления в соцсети.
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Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".
Дамиано родился 8 января 1999 года в Риме, Италия. В 2021 году он объявил о том, что уже четыре года помолвлен с фотомоделью Джорджией Солери.