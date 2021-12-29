"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног

"Моя радость, Риччи", – написала она.

Балерина запечатлена в черном спортивном костюме. На передний план она выставила ноги, заклеенные пластырем, с оранжевым лаком на ногтях.

"Зачем на первый план выставлять больные ноги? Портят все фото!" – отметила antonenkoalla0211.

"Фу, какая гадость эти ваши ноги", – заявила tatiananikolaeva3925.

"А ноги свои обязательно на передний план выставлять? Неприятно как-то!" – написала innachoblina.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.