Галкин с детьми покатался на лыжах

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как катается на лыжах со своими детьми, Лизой и Гарри.
Где именно был снят ролик, Галкин не уточнил.
"Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!" – написал он.
Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.