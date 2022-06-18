"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео

"На "Ладе Калине" стоит Путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке – амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой [лидера российской группы ДДТ Юрия] Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, и над всеми ими – золотая надпись: "Нравится, не нравится, терпи меня, красавица", – сыронизировал шоумен.

Зрители отреагировали на выступление артиста овациями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.