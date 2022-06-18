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18 июня, 2022
 
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"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео

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Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину
Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин во время одного их своих выступлений в Израиле высмеял российского президента Владимира Путина, назвав его вождем российской социалистической империи и предложив установить ему в Москве памятник в виде подводной лодки в натуральную величину, на которой установлен батискаф, на нем истребитель, а завершать композицию должна "Лада Калина". Соответствующее видео растиражировано пользователями социальной сети Twitter.

"На "Ладе Калине" стоит Путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке – амфора, в другой  журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой [лидера российской группы ДДТ Юрия] Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, и над всеми ими – золотая надпись: "Нравится, не нравится, терпи меня, красавица", – сыронизировал шоумен. 

Зрители отреагировали на выступление артиста овациями. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.

Теги: Владимир Путин, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин
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