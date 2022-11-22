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22 ноября, 2022
 
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Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим

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Гаврилюк: Года идут, молодость проходит, а мы в вечной борьбе
Гаврилюк: Года идут, молодость проходит, а мы – в вечной борьбе
Фото: Михайло Гаврилюк / Facebook

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк 21 ноября опубликовал в Facebook пост, который посвятил Дню достоинства и свободы.

"Года идут, молодость проходит, а мы – в вечной борьбе. Наши бороды поседели (то ли от времени, или от увиденного), а у студентов, которые девять лет назад первыми вышли на улицы, тогда еще совсем детьми, уже есть свои дети. Воспитывают в них любовь к свободе, учат их родному слову, прячут от российских ракет, – написал Гаврилюк. – Борьба продолжается. На карте Украины огненным и кровавым блеском засияли десятки названий. Украина еще крепче проросла в них. Даже тех, кто до конца не осознавал".

Гаврилюк добавил, что ему хочется жить счастливо, мирно и спокойно на этой земле, но для этого нужно бороться.

"И мы победим врага. Кажется, сейчас мы близки к осуществлению того, за что боролись предки еще сотни лет до нас", – подытожил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eUzPcf5xEwArJv8fWcJW4vswuW7zoUS8eM3hyNeHCrHEUbHj8LCoKPa4dMxppd6Sl&id=100008264370063

Контекст:

Гаврилюк стал известным после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2016 году Гаврилюк женился. Его избранницей стала 22-летняя студентка, с которой он познакомился на Майдане. Осенью 2016 года у супругов родилась дочь Злата.

После окончания депутатской каденции Гаврилюк заявил, что подрабатывает водителем такси.

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Теги: Евромайдан, Михаил Гаврилюк, война России против Украины, борьба
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