Горбунов: Винник разочаровал. Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет

"Кто из известных людей разочаровал за время войны?" – спросил у Горбунова Демин.

"Наверное, Винник. Я не знаю, где он и что с ним, – сказал Горбунов. – Мы друзья. Ну нельзя исчезать. Просто надо было объяснить все это. Я пробовал [звонить], но Олег трубку не берет. 100 раз ты же звонить не будешь. Мне кажется, как-то все должно быть по-другому".

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что артист выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.