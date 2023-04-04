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04 апреля, 2023
 
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Горбунов: Винник разочаровал. Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет

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Горбунов и Виннике: Я не знаю, где он и что с ним
Горбунов и Виннике: Я не знаю, где он и что с ним
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину разочаровался в украинском певце Олеге Виннике. Об этом он рассказал в интервью, которое 4 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина.

"Кто из известных людей разочаровал за время войны?" – спросил у Горбунова Демин.

"Наверное, Винник. Я не знаю, где он и что с ним, – сказал Горбунов. – Мы друзья. Ну нельзя исчезать. Просто надо было объяснить все это. Я пробовал [звонить], но Олег трубку не берет. 100 раз ты же звонить не будешь. Мне кажется, как-то все должно быть по-другому".

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что артист выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, Юрий Горбунов
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