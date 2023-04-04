Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей

"Она в Америке, у детей. Уехала еще до войны и сейчас хочет возвращаться. Это наша жизнь, мы не можем вычеркивать какие-то вещи, с которыми были связаны годами. Годами! Не общаться со своими бывшими – не знаю, что должно случиться", – сказал Горбунов.
Ведущий признался, что период после расставания с первой женой был для него сложным.
"Я не скажу, что мы часто общаемся. Но у нее здесь осталось жилье. Раз в два месяца созваниваемся. Это нормальные, человеческие отношения. Вначале было сложно, да. Сейчас эмоциональная составляющая из этого процесса выпала. У нас не было детей в первом браке. Были дети от первого брака Люды", – отметил Горбунов.
Ранее он не комментировал развод с первой супругой, а также их отношения после расставания.
Людмила – первая жена Горбунова.
Сейчас он женат на украинской ведущей Кате Осадчей. Роман между ними начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Они поженились 3 февраля 2017 года. Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).
У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.