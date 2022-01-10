Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку

Актриса позирует в кадре, изгибаясь и медленно поглаживая себя по груди, животу, бедрам и ягодицам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.