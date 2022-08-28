  "Хейт огромный. Меня это возмущает". Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину

Каменских о Потапе: У него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро, тоже с огромным желанием, он приедет домой Фото: kamenskux / Instagram

"Настя, вы вернулись домой, но сама, без Алексея. В чем причина?" – спросила у Каменских журналистка.

"У него парализовало половину лица. Мы сейчас находимся без адаптации, и понятно, что каждый украинец, ну большинство украинцев проживают или посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки. У кого-то здоровье начинает сыпаться, – сказала звезда. – Нервная система не выдерживает".

Каменских отметила, что ее муж сейчас задействован "в различных благотворительных мероприятиях".

"У него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро, тоже с огромным желанием, он приедет домой", – сказала артистка.

Каменских подчеркнула, что столкнулась с огромной волной хейта из-за того, что ее муж остается за границей.

"Хейт, конечно, огромный. Меня это возмущает и огорчает, потому что это на руку нашему врагу", – подчеркнула Каменских.

Она обратилась к украинцам с призывом быть едиными и посоветовала вместо хейтерского комментария написать пост о войне.

"Оправдываться перед кем-то? Но у меня есть достоинство, я не буду тратить время. Я пойду, заверну рукава и буду работать", – подытожила она.

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