"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом

Во время разговора Бобул заявил, что современные девушки меркантильные, разбалованные и бездушные.
"Женщины бывают разные, а тем более сейчас женщины разбалованы. Очень многое хотят от мужчин. Очень многое. Я смотрю на все это, и мне просто жаль становится мужчин. Сегодня один, через пару лет уже другой и так скачет по кроватям, из одной в другую, ищет принца, а принц был возле нее, – заявил артист. – Есть хорошие девушки – те сидят по домам и не выходят. И [есть] те [девушки], которые ищут себе какое-нибудь приключение на что-то".
Бобул подчеркнул, что говорит "жизненную правду", так как "постоянно находится между людей".
Антонюк в ответ заметила, что высказывания артиста оскорбляют женщин. Реагируя на реплику журналистки, певец заявил, что она в свои 32 года должна была уже быть замужем и иметь детей.
"Это сексистский бред, – возразила Антонюк. – Иво Бобул – сексист?"
"Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания", – заявил он, после чего покинул студию.
Уходя, Иво Бобул заявил, что является доктором философии.
Антонюк призналась, что это было первое настолько короткое интервью в ее блоге.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас Тереблечье) Черновицкой области. В 1980 году вышел на профессиональную эстраду в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Сейчас артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет.