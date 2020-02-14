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14 февраля, 2020
 
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Иглесиас и Курникова обнародовали первые фото своего третьего ребенка

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова поделились семейными снимками с новорожденным ребенком, сделанными в родильном отделении.

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Энрике Иглесиас: Мой солнечный свет
Энрике Иглесиас: Мой солнечный свет
Фото: enriqueiglesias / Instagram

Испанский певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил фото с новорожденным ребенком на руках.

"Моя Саншайн" (дословно – "Мой солнечный свет". – "ГОРДОН"), – написал он и указал дату появления малыша на свет: 30 января.

Пол ребенка певец не назвал, но, судя по розовому чепчику на голове, это девочка.

Снимки также обнародовала в Instagram мать новорожденной, российская теннисистка Анна Курникова. Фото были сделаны в родильном отделении.

Она сопроводила их той же подписью, что и отец ребенка – "Моя Саншайн". Вероятно, такое имя дали ребенку.

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года

Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.

Теги: Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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