"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины

Макаревич: Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка набок Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка набок – ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" – написал он, вероятно, намекнув на фашистскую свастику.

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