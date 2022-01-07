Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца

"Папа перешагнул в вечность. Говорят, что когда люди уходят в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Создателя, в его чертоги и обитель", – написал ведущий.

Джеджула отметил, что с трудом сообщил о смерти своего отца сыну Даниэлю, матерью которого является экс-участница украинской группы "ВИА Гра", блогер Санта Димопулос.

"Ты был не просто дедушкой, а вторым папой для Дэни! Было невероятно сложно сообщить ему во второй раз в его жизни, что не стало его близкого человека, который, как и бабушка в ранние годы, провел времени с ним больше, чем родные родители", – признался он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Джеджула (@djedjula)