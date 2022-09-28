"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой

"Миша остался в Украине, а я уехала с детьми. А дальше происходит развод у меня, – сказала она. – Я не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были очень хорошие отношения. И это стало для меня "сюрпризом".

По словам Кацуриной, муж Дорофеевой, украинский артист Dantes стал первым человеком, которому она позвонила, чтобы сообщить, что его жена встречается с ее мужем.

"Я ему позвонила и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой:" Что? Нет!" – рассказала Кацурина.

Официально Кацурины сообщили о расставании 19 марта. Днем ранее о том, что они больше не состоит в отношениях, сообщили Дорофеева с мужем.