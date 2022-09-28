Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2022
 
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"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кацурина (справа) и Дорофеева дружили семьями, вместе ездили в отпуск
Кацурина (справа) и Дорофеева дружили семьями, вместе ездили в отпуск
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина узнала о том, что ее муж, ресторатор Михаил Кацурин состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, когда уехала вместе с детьми за границу. Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.

"Миша остался в Украине, а я уехала с детьми. А дальше происходит развод у меня, – сказала она. – Я не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были очень хорошие отношения. И это стало для меня "сюрпризом". 

По словам Кацуриной, муж Дорофеевой, украинский артист Dantes стал первым человеком, которому она позвонила, чтобы сообщить, что его жена встречается с ее мужем.

"Я ему позвонила и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой:" Что? Нет!"  рассказала Кацурина.

Официально Кацурины сообщили о расставании 19 марта. Днем ранее о том, что они больше не состоит в отношениях, сообщили Дорофеева с мужем.

Контекст:

Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск. 

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: Надя Дорофеева, развод, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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