  "Кафешки Москвы, увижу у вас свою декорацию, могу забрать". Maruv заявила, что российские декораторы обманули ее на €60 тыс.

По сценарию певице предстояло ответить на вопросы ведущего или воспользоваться подсказкой, позвонив кому-то из своих знакомых, чьи номера записаны в ее телефоне.
Отвечая на третий вопрос, певица решила обратиться за подсказкой, но когда ведущий предложил позвонить по номеру, который у нее был подписан как "Леша, бывший Стрекозы", Maruv заявила, что этот человек ее обманул.
"Этот мне денег торчит – €60 тыс. (около 1,8 млн грн). Со своей женушкой, кстати. Бог видит, не хотела я затрагивать эту тему, но есть такие ребята, они занимаются кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Ребята взяли у меня денег и ничего не сделали. Уже есть решение суда, исполнительный лист отправили в какую-то там службу..." – отметила артистка.
По словам Maruv, чтобы вернуть деньги, она даже пыталась обратиться к коллекторам.
"Но предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек. Поэтому скажу так – не работайте с этими аферюгами, потому что они и вас кинут. Скорее всего, какие-то декорации они сделали, потому что фотки присылали, но успели кому-то распродать. Кафешки и рестораны города Москвы, имейте в виду – если увижу у вас свою какую-то декорацию, я могу прийти и забрать. Просто так сорвать со стены, и мне ничего не будет. Поэтому трижды подумайте, сотрудничать ли с этими аферюгами", – отметила она.
На 22-й минуте видео певица назвала имена людей, которые, по ее словам, должны ей деньги.
Maruv родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.