  "Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба

"Готовить просто и быстро, а получается очень вкусно. Это как мясной хлеб – можно взять с собой или приготовить на ужин. Очень вкусно со сметаной, если кто-то любит. Можно подавать в горячем и в холодном виде, – говорится в описании ролика. – Беру стакан кефира и одну куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков на ужин или перекус".

Для приготовления понадобится:

одна куриная грудка;

200 г кефира,

два яйца;

30 г сливочного масла;

100 г муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

пучок зеленого лука;

кунжут, черный перец, кориандр, паприка и итальянские травы по вкусу.

Филе нарезаем мелкими кусочками, перекладываем в емкость и посыпаем паприкой, кориандром и итальянскими травами. Затем добавляем кефир, вбиваем два яйца, солим по вкусу, все перемешиваем и добавляем мелко нарезанный зеленый лук, муку и разрыхлитель.

Тщательно перемешанную массу выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и запекаем в духовке в течение 45 минут при 180 °С до готовности.

Перед подачей хлеб нужно посыпать кунжутом.

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