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01 декабря, 2021
 
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"Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба

 
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Выпекать мясной хлеб нужно в течение 45 минут при 180 &deg;С
Выпекать мясной хлеб нужно в течение 45 минут при 180 °С
Фото: depositphotos.com

Авторы кулинарного YouTube-блога Super Kelinchak 28 ноября опубликовали на своем канале видеорецепт приготовления хлеба из куриного филе с добавлением зелени.

"Готовить просто и быстро, а получается очень вкусно. Это как мясной хлеб – можно взять с собой или приготовить на ужин. Очень вкусно со сметаной, если кто-то любит. Можно подавать в горячем и в холодном виде, – говорится в описании ролика. – Беру стакан кефира и одну куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков на ужин или перекус".

Для приготовления понадобится: 

  • одна куриная грудка;
  • 200 г кефира, 
  • два яйца;
  • 30 г сливочного масла;
  • 100 г муки;
  • одна чайная ложка разрыхлителя;
  • пучок зеленого лука;
  • кунжут, черный перец, кориандр, паприка и итальянские травы по вкусу.

Филе нарезаем мелкими кусочками, перекладываем в емкость и посыпаем паприкой, кориандром и итальянскими травами. Затем добавляем кефир, вбиваем два яйца, солим по вкусу, все перемешиваем и добавляем мелко нарезанный зеленый лук, муку и разрыхлитель.

Тщательно перемешанную массу выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и запекаем в духовке в течение 45 минут при 180 °С до готовности.

Перед подачей хлеб нужно посыпать кунжутом.

ВИДЕО
Видео: SUPER KELINCHAK / YouTube
Теги: мясо, кулинария, рецепт
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