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21 июля, 2022
 
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"Какая у меня красотка. Без фильтров". Галкин по пути к Вайкуле восхитился естественной красотой Пугачевой. Она ответила. Видео

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Галкин о Пугачевой: Какая у меня красотка
Галкин о Пугачевой: Какая у меня красотка
Фото: allapugacheva_prima / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 21 июля в Instagram Stories разместил ролик, который снял в машине по пути к латвийской певице Лайме Вайкуле. На видео также запечатлена жена Галкина, российская певица Алла Пугачева.

Ролик продублирован на фан-странице певицы в Instagram. 

"Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. Без фильтров. Естественная красота", – прокомментировал происходящее в кадре Галкин.

После этого он рассказал о своих грядущих концертах в Эстонии.

"Обеспечивает семью. Молодец", – похвалила в ответ Пугачева мужа.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
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