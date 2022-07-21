"Какая у меня красотка. Без фильтров". Галкин по пути к Вайкуле восхитился естественной красотой Пугачевой. Она ответила. Видео

Галкин о Пугачевой: Какая у меня красотка Фото: allapugacheva_prima / Instagram

Ролик продублирован на фан-странице певицы в Instagram.

"Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. Без фильтров. Естественная красота", – прокомментировал происходящее в кадре Галкин.

После этого он рассказал о своих грядущих концертах в Эстонии.

"Обеспечивает семью. Молодец", – похвалила в ответ Пугачева мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_prima)