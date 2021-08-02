Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках

Бадоева сообщила, что устала от жары и отправляется в дождливый Дублин
Бадоева сообщила, что устала от жары и отправляется в дождливый Дублин
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет строит карьеру в России, 2 августа обнародовала в Instagram свои снимки, на которых запечатлена в белом платье выше колен и черных босоножках на высоком каблуке.

В посте у 45-летней ведущей указан геотег Италия.

"Собираю чемодан и лечу на съемки в Ирландию! Дублин!!! Кстати, там я не была. Одна радость, что там дожди и прохладно, отдохну от жары… Но не удивляйтесь, если из Дублина я буду ныть, что мне холодно и сыро и я хочу в тепло. Такая суть человека!!! А вы не берите с меня пример, а цените и наслаждайтесь всем, что имеете. А потом будет больше. Если будете что-то для этого делать, конечно", – написала Бадоева.

За два часа пост ведущей собрал более 18,5 тыс. лайков.

"Обожаю вас, Жанна. Очень нравится ваш стиль в одежде. Может, откроете рубрику, как стильно одеться?" – поинтересовалась aidrisova455.

"Господи, какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться, так я не мужчина…" – призналась deinega_mila.

"Жанна, ну почему вы всегда такая шикарная?" – оставила комментарий anna_yogalove.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Теги: Дублин, телеведущая, мода и красота, Жанна Бадоева
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