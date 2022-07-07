"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото

Литковская: Желаю мира украинской земле, и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь Фото: li_litkovskaya / Instagram

40-летняя Литковская позирует в кадре рядом с мужем Александром. Фамилию супруга дизайнер называть не стала. На снимке также запечатлен мэр Киева Виталий Кличко.

"Желаю мира украинской земле, и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь", – подписала снимок Литковская.

"Какое трогательное фото. Вы невероятные", – поздравила Литковскую украинская актриса Ольга Сумская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya)

В Instagram Stories Литковская также разместила селфи, на котором запечатлена в свадебном наряде.

"Хочу, чтобы в мой волшебный день сбылось одно желание украинцев: мир на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", – написала она.

Скриншот: li_litkovskaya / Instagram