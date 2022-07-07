Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
Новости

"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото

Литковская: Желаю мира украинской земле, и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь
Литковская: Желаю мира украинской земле, и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь
Фото: li_litkovskaya / Instagram

Украинский дизайнер Лилия Литковская 7 июля вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав свадебное фото.

40-летняя Литковская позирует в кадре рядом с мужем Александром. Фамилию супруга дизайнер называть не стала. На снимке также запечатлен мэр Киева Виталий Кличко.

"Желаю мира украинской земле, и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь", – подписала снимок Литковская. 

"Какое трогательное фото. Вы невероятные", – поздравила Литковскую украинская актриса Ольга Сумская. 

В Instagram Stories Литковская также разместила селфи, на котором запечатлена в свадебном наряде.

"Хочу, чтобы в мой волшебный день сбылось одно желание украинцев: мир на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", – написала она. 

Скриншот: li_litkovskaya / Instagram
Скриншот: li_litkovskaya / Instagram

Контекст:

Лилия Литковская родилась 17 января 1982 года в Киеве. Карьеру модельера она начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya.

В 2019 году Литковская родила первенца. "ТаблоID" писал, что отцом ребенка, вероятно, является украинский диджей Никита Потапчук, с которым на тот момент дизайнер состояла в отношениях. 

Свои новые отношения Литковская не афишировала. 


Теги: Виталий Кличко, свадьба, дизайнер, Лилия Литковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 