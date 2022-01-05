"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик снялась в микробикини с широко разведенными ногами

Сафрончик отметила, что отдыхает в Коста-Рике.

Актриса позировала в микробикини, принимая различные позы, в том числе сидя на коленях с широко разведенными ногами.

"С днем рождения меня", – написала она.

"Какое зрелище!" – отреагировали подписчики.

"Вы замечательная, нестареющая женщина", – написали фолловеры.

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Контекст:

Анна Сафрончик родилась 4 января 1981 года в Киеве в семье солистов Национального театра оперы и балета имени Шевченко тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, дочери народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса.

Когда Анне исполнилось 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году Сафрончик победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". В 2000-м она дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания".

Григорий Чапкис умер 13 июня, на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.