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11 февраля, 2020
 
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Камалию обокрали в торговом центре в Киеве

У украинской певицы Камалии украли iPhone Pro Max в магазине игрушек.

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Камалия: Цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана
Камалия: Цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана
Фото: kamaliyaofficial / Instagram

Украинская певица Камалия на своей странице в Instagram рассказала, что ее обокрали в торговом центре в Киеве.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в магазине "Будинок іграшок" в Ocean Plaza. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре", – написала она.

Певица не указала точную модель телефона, но последние выпуски стоят от 28,9 тыс. грн. 

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее супруг – бизнесмен Мохаммад Захур.

Будущая певица родилась 18 мая 1977 года на станции Степь Читинской области в Забайкалье. В 2004 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Теги: iPhone, кража, телефоны, Камалия, полицейский, певица, Ocean Plaza
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