Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года Фото: potapynastya / Instagram

Она в том числе прокомментировала слухи о разводе с мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), которые появились после того, как украинская певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", – заявила Каменских. Заявление Gip C певица комментировать не стала.

Скриншот: koxannyaa / Instagram

На вопрос, где сейчас находится Потап и почему они на этом мероприятии не вместе, Каменских отшутилась, посоветовав поклонникам самим позвонить или написать артисту, чтобы узнать это.

"Мы же не близнецы, чтобы везде ходить вместе", – сказала артистка.

Скриншот: koxannyaa / Instagram