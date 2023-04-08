Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2023
 
Новости

Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе

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Потап и Каменских живут в браке с 2019 года
Потап и Каменских живут в браке с 2019 года
Фото: potapynastya / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 7 апреля приняла участие в благотворительном концерте. Об этом она сообщила в Instagram. Во время выступления артистка пообщалась с поклонниками, ответив на их вопросы. Соответствующее видео опубликовано на одной из фан-страниц артистки.

Она в том числе прокомментировала слухи о разводе с мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), которые появились после того, как украинская певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", – заявила Каменских. Заявление Gip C певица комментировать не стала.

Скриншот: koxannyaa / Instagram
Скриншот: koxannyaa / Instagram

На вопрос, где сейчас находится Потап и почему они на этом мероприятии не вместе, Каменских отшутилась, посоветовав поклонникам самим позвонить или написать артисту, чтобы узнать это.

"Мы же не близнецы, чтобы везде ходить вместе", – сказала артистка.

Скриншот: koxannyaa / Instagram
Скриншот: koxannyaa / Instagram

Контекст:

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Слухи о разводе пары появились в 2022 году, после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике. Ни Каменских, ни Потап не реагировали  на вопросы поклонников.

В марте 2023 года Gip C заявила, что во время работы в группе Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесеЗаявление прозвучало за два дня до премьеры ее нового трека, в котором также упоминается Потап и его жена. Песню артистка записала на русском языке.

Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.

31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос.

Gip C родилась в Мариуполе. В прошлом была участницей украинской группы NZK, которую продюсировал Потап. Тогда она выступала под псевдонимом Женя Гордая (настоящая фамилия певицы – Горбань).

В 2019 году группа принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ с песней "На Даху Я", текст которой написал Потап. Коллектив тогда получил четыре "да" от судей и прошел дальше. 

В настоящее время Евгения Горбань живет в США и строит карьеру под псевдонимом Gip C.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, Потап, развод, Алексей Потапенко, слухи
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